طلب غريب من الشياطين الحمر

صدق أو لا تصدق، مانشستر يونايتد طلب "توصيلة" من غريمه التقليدي سيتي، من أجل إرسال الثنائي أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو إلى حفل الكرة الذهبية.

مانشستر سيتي سيذهب إلى الحفل المُقام في العاصمة الفرنسية باريس، بعد غد، الإثنين، وهو ممثل بـ8 لاعبين دفعة واحدة، ليقوم النادي باستئجار طائرة خاصة لنقل الوفد الخاص به إلى هناك.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت عن خطوة غريبة قام بها جاره اللدود يونايتد، حيث استفسر الشياطين الحمر عن إمكانية نقل جارناتشو وماينو بنفس الطائرة مع وفد سيتي، في خطوة تعكس محاولات الإدارة الجديدة تحت قيادة السير جيم راتكليف لتخفيض النفقات.

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وأوضحت الصحيفة أن سيتي رفض هذا الطلب بشكل قاطع، وأبلغ يونايتد بأنه لا يوجد أي مكان على متن الطائرة، مما دفعهم للتفكير في خيارات أخرى بديلة، مع صعوبة تأجير طائرة خاصة للثنائي في ظل الظروف المالية الحالية للنادي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيذهب بـ4 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية للرجال، وهم إرلينج هالاند ورودري وفيل فودين وروبن دياش، ويتنافس على جائزة السيدات الثلاثي يوي هاسيجاوا ولورين هيمب وخديجة شو.

وفي جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، تم ترشيح الجناح البرازيلي سافينيو من مانشستر سيتي، إلى جانب أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو من يونايتد.