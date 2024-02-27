تين هاج لا يعلم .. طلب صادم من اللاعبين يصعق الجميع في مانشستر يونايتد!

الأوضاع مستمرة في التراجع داخل النادي الإنجليزي

هزيمة صادمة تعرض لها مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي، بالسقوط أمام فولهام 2/1 بالدوري الإنجليزي، ولكن هناك ما هو أسوأ من ذلك!

الشياطين الحمر يعانون على كل المستويات بعد مغادرة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، والابتعاد تمامًا عن المنافسة على الدوري الإنجليزي، وسط حالة من الترقب حول مستقبل النادي بعد قدوم السير جيم راتكليف للمشاركة في الملكية.

صحيفة "جارديان" البريطانية، كشفت عن قيام بعض اللاعبين بالتوجه إلى الجهاز الفني بعد الخسارة من فولهام، وذلك لطلب إجازة لمدة يوم، على الرغم من علمهم بأن روتين ما بعد المباراة يتضمن جلسات إحماء وتحليل فيديو.

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وأثار هذا الطلب حالة من الدهشة والاستغراب لدى الجهاز الفني، حيث قوبل بالرفض على الفور، مع اعتقاد بأن المدرب إريك تين هاج لم يعلم بهذا الأمر قبل انتشاره في الصحف.

وأشارت الصحيفة إلى بعض الأنباء التي انتشرت في شهر توفمبر الماضي، حول قيام بعض اللاعبين بمانشستر يونايتد بتبرير البداية السيئة للفريق، بسبب شعورهم بالإرهاق أثناء التدريبات وعدم حصولهم على القسط الكافي من الراحة.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد الذي يلعب في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نوتنجهام فورست مساء الغد، الأربعاء، تنتظره حملة من التغييرات الجذرية بعد استحواذ السير جيم راتكليف على 27.7% من أسهم النادي.