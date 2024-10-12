مشكلة جديدة في مانشستر يونايتد .. اختراق غرف الملابس وتسريب محادثات تين هاج!

الأوضاع لا تبشر بالخير ليونايتد حتى الآن في هذا الموسم

كشفت تقارير عن تعرض غرف ملابس مانشستر يونايتد للمراقبة وتسجيل محادثات الجهاز الفني واللاعبين وتسريبها أثناء لقاء أستون فيلا الأخير.

صحيفة "صن" كانت وراء المعلومات، إذ قالت إن أحد الأشخاص المشهورين بالقيام بمقالب في المشاهير قام بوضع أجهزة تنصت في غرف ملابس يونايتد أثناء لقاء فيلا الأخير بالبريميرليج، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وقال مصدر للصحيفة إن الشخص، وهو مشجع ليونايتد، قام بالحصول على محادثة مدرب الفريق إريك تين هاج مع لاعبيه قبل اللقاء الذي وصفته بالصحافة بالمصيري لتحديد مصير الهولندي من الاستمرار أو الإقالة، ووصف المصدر الأمر بالاختراق الأمني الخطير.

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وذكرت "صن" أن فريق العمل الخاص بها استمع للتسريبات ولكن اختار عدم نشرها، مؤكدة أن التسريب لا يوجد به أكثر من تعليمات الجهاز الفني للاعبين الفنية، وموضحة أن الأمر قام عبر هاتف تم وضعه بغرف الملابس وتفعيل خاصية التسجيل به عبر الاتصال على الرقم الخاص به.

وتأتي الواقعة لتضاف لموسم يونايتد السلبي حتى الآن، إذ يعيش الفريق البداية الأسوأ في تاريخه بالبريميرليج بجمع 8 نقاط من 7 لقاءات، بالإضافة للتعادل في أول مباراتين بالدوري الأوروبي، مما جعل مستقبل تين هاج على المحك مع الشياطين الحمر.