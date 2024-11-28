أرقام ضخمة .. مانشستر يونايتد يكشف رسميًا عن تكلفة إقالة تين هاج والتعاقد مع أموريم

العملاق الإنجليزي تعرض لخسارة مالية كبيرة بتلك الخطوة

كشف مانشستر يونايتد رسميًا عن تكلفة قراره إقالة المدرب الهولندي إيريك تين هاج والتعاقد مع البرتغالي روبن أموريم بداية نوفمبر الجاري.

العملاق الإنجليزي كان قريبًا من فسخ عقد مدربه الهولندي عقب نهاية الموسم الماضي لكنه تراجع بعد نقاشات كبيرة داخل أروقته، وقد استبدل قراره بتجديد عقد تين هاج لموسم واحد لينتهي صيف 2026 بدلًا من 2025.

النتائج السلبية جدًا لليونايتد بداية هذا الموسم دفعت الإدارة للتخلي عن تين هاج، وقد كشف تقرير اقتصادي أصدره النادي أن تكلفة فسخ عقد المدرب السابق لأياكس أمستردام وصلت إلى 10.4 ملايين جنيه إسترليني، تضمنت تعويضات له ولطاقمه الفني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التقرير أوضح كذلك أن التعاقد مع أموريم كلف النادي الإنجليزي ما يقرب من 11 مليون جنيه إسترليني تضمنت قيمة الشرط الجزائي في عقده مع سبورتينج لشبونة.

يُشار إلى أن أموريم قاد اليونايتد للتعادل في أول مباراة له مع الفريق وكانت أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي مساء الأحد الماضي.