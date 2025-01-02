كارثة جديدة في الطريق .. مانشستر يونايتد يتلقى تهديدًا بخسارة 900 مليون جنيه إسترليني!

هل يخسر مانشستر يونايتد كل هذه الأموال؟

تلقى نادي مانشستر يونايتد تهديدًا جديدًا، قد يتسبب في فقدانه صفقة رعاية للملابس الرياضية قيمتها 900 ليون جنيه إسترليني، في ظل نتائجه المخيبة للآمال الموسم الحالي 2024-25.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن صفقة الرعاية التاريخية مع أديداس، والتي تمتد إلى 10 سنوات، في يوليو 2023، حيث يحصل الشياطين الحمر على90 مليون جنيه إسترليني سنويًا، ولكن مع تراجع النتائج والأداء أصبحت تلك الصفقة مهددة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أنه وفقًا لتقرير النادي السنوي، حتى 30 يونيو 2024، فتنص الاتفاقية مع أديداس على أنه يمكن للشركة تخفيض المدفوعات بنسبة 50% حال الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى حق إنهاء الاتفاقية بعد إخطار النادي قبل موسم كامل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة، أن خسارة أو تقليص عائدات الرعاية سيشكل ضربة كبيرة لإدارة النادي بقيادة السير جيم راتكليف، ومع ذلك لا يزال الهبوط يبدو بعيدًا بعض الشيء، حيث يبعد مانشستر عنه 7 نقاط.

ومن جانبهم، انتقد عدد من أساطير مانشستر يونايتد الفريق بعد الخسارة أمام نيوكاسل، حيث قال جاري نيفيل: "ثقة اليونايتد في الحضيض، نيوكاسل سيطر عليهم تمامًا، ونحن نشاهد أسوأ نادٍ في إنجلترا من حيث الأداء مقارنة بالإمكانيات.

فيما علق روبن أموريم المدير الفني للفريق: "علينا مواجهة الأمر بواقعية، نحن في واحدة من أصعب اللحظات بتاريخ اليونايتد، ويجب التركيز على البقاء، ومن المحرج لي أن أكون مدربًا لهذا النادي وأخسر هذا العدد من المباريات، النادي يحتاج لصدمة كبيرة".