وسيلة ضغط للسيتي .. رابطة البريميرليج "الخاسرة" في مرمى نيران الأندية الإنجليزية

المعاركة القانونية تضع الرابطة في مأزق

أصبحت رابطة الدوري الإنجليزي، في مرمى نيران أندية المسابقة الأشهر على مستوى العالم، بسبب خسارتها لعدد كبير من الصراعات القانونية خلال الفترة الأخيرة.

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ووفقًا لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، تسود حالة من القلق بين أندية البريميرليج، بشأن انخفاض العوائد المالية التي تحصل عليها من الرابطة، بسبب تورط الأخيرة في معارك قانونية ذات فواتير مكلفة للغاية.

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وأوضحت الصحيفة، أن القضية التي يتم التحقيق فيها ضد مانشستر سيتي بشأن ارتكاب 115 مخالفة ضد قواعد اللعب المالي النظيف، قد تكلف خزينة رابطة البريميرليج ملايين الجنيهات الإسترلينية وبالتالي ستقلل من حصة الأندية من الأموال المركزية من صفقات البث والإعلانات التجارية.

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ومن المنتظر أن تجتمع الأندية العشرون، غدًا الخميس، مع جلسة استماع لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن الاتهامات الموجهة إلى سيتي، وذلك بعد أسابيع قليلة من المعارك القانونية التي خاضتها الرابطة ضد انتهاكات إيفرتون ونوتنجهام فورست وليستر سيتي.

وأشارت "تيليجراف" إلى أن تكاليف الاستئناف الأخير الذي تقدمت به الرابطة بشأن قضية إيفرتون، أثارت القلق بين الأندية، حيث وصفت المستشارة العامة للنادي، سيليا روني، الأموال التي تدفعها الرابطة لمثل هذه التحركات القانونية بأنها "باهظة التكلفة".

وأضافت: "في هذه القضية على سبيل المثال ألزمت رابطة البريميرليج النادي بدفع تكاليف التقاضي وقدرها 4.9 مليون جنيه إسترليني، لكن إيفرتون فاز في الاستئناف ولم يدفع أكثر من 1.7 مليون فقط".

وأكدت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تستمر قضية مانشستر سيتي وحدها، لأكثر من 9 أسابيع، لذلك كلفت الرابطة مستشارين قانونيين على أعلى مستوى بتولي القضية، لكنها في ذات الوقت تواجه فرقًا قانونية تتمتع بموارد جيدة للغاية من جانب الأندية، بما في ذلك مانشستر سيتي بقيادة اللورد بانيك كيه سي.

يذكر أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، تقتسم بالتساوي تقريبًا حقوق بث وتسويق البطولة، وكان مانشستر سيتي في المركز الأول، حيث كسب حوالي 176 مليون إسترليني، بينما كسب ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير 104 ملايين جنيه إسترليني.