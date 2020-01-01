قطبا مانشستر يتصارعان على نجم ميلان

اللاعب عقده أوشك على الانتهاء

أشارت تقارير في إيطاليا لوجود صراع بين عدد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة لباريس سان جيرمان، من أجل التعاقد مع نجم ميلان الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما الصيف المقبل.

دوناروما يمتلك عقداً مع الروسونيري حتى يونيو 2021، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل تمديده، مما يهدد النادي الإيطالي بفقدانه مجانا بعد الموسم المقبل.

وذكرت "لاجازيتا" أن راتب اللاعب المرتفع، والذي يبلغ ستة ملايين يورو في الموسم، بالإضافة لوضع ميلان الاقتصادي المتعثر قد يجعل اللاعب مرشحاً للرحيل الصيف القادم.

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وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يبقى أكثر الأندية اهتماماً بالحارس الإيطالي الشاب، كما كشفت عن وجود اهتمام من ثلاثة أندية إنجليزية للتعاقد مع دوناروما حال قرر ميلان بيعه.

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الصحيفة ذكرت أن مانشستر سيتي يضع الإيطالي كبديل محتمل لإديرسون مورايش بعد عروضه المهتزة هذا الموسم، وهو نفس الحال بالنسبة لمانشستر يونايتد بعد انخفاض مستوى ديفيد دي خيا.

وأضاف التقرير أن إيفرتون هو الآخر مهتم بدوناروما، وقد يستغل العلاقة القوية بين مدربه كارلو أنشيلوتي ووكيل اللاعب مينو رايولا من أجل ضم الشاب الإيطالي.

ويعاني ميلان من مشاكل مادية منذ رحيل رئيسه سيلفيو بيرلسكوني، وتعاقب الإدارات المختلفة، وصولاً لتولي مجموعة "إليوت" إدارته بشكل مؤقت بالوقت الراهن.