مانشستر سيتي يقسو على ليدز يونايتد بسباعية دون رد

تمكن مانشستر سيتي من الفوز على ليدز يونايتد، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإنجليزي، في مباراة تفوق فيها بيب جوارديولا على أستاذه مارسيلو بيلسا بنتيجة كبيرة.

مانشستر سيتي بدأ المباراة بسرعة وبقوة، وبعد مرور ثمان دقائق، افتتح فيل فودين التسجيل بتسديدة قوية، بعد إبعاد خاطئ للكرة من دفاع ليدز.

وبعد خمس دقائق من هدف فودين، أرسل رياض محرز عرضية متقنة قابلها جاك جريليش برأسية قوية سكنت الشباك معلنة عن الهدف الثاني.

وهدأت المباراة قليلًا بعد هدف جريليش، وحاول لاعبو ليدز يونايتد العودة إلى المباراة، ولكن كيفن دي بروينه حطم آمالهم بهدف ثالث، بعد بينية رائعة من رودري قابلها اللاعب البلجيكي بتسديدة قوية في الشباك، لينتهي الشوط الأول بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني وبمرور أربع دقائق على بدايته، استلم رياض محرز الكرة من مشارف منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية ارتطمت في قدم جونيور فيربو وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 61 لغى الحكم هدفًا خامًا لمانشستر سيتي لوجود تسلل على فيل فودين، ولكن بعد مرور دقيقتين سجل كيفن دي بروينه هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بربع ساعة، سجل جون ستونز الهدف السادس لفريقه، بعد متابعة لكرة تصدى لها حارس ليدز على مرتين.

وفي الدقيقة 79، سجل ناثان آكي هدف فريقه السابع، بضربة رأسية قوية جاءت بعد ركنية لعبها فيل فودين من الجانب الأيمن.

وبعد فوز اليوم استمر مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 16 في المركز السادس عشر.