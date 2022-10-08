مانشستر سيتي يقسو على ساوثامبتون برباعية ويتصدر جدول الترتيب مؤقتًا

مانشستر سيتي يتصدر بشكل مؤقت

استطاع فريق مانشستر سيتي تحقيق الفوز على نظيره ساوثامبتون بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يستمر الفريق السماوي في رحلة السعي للصدارة والتتويج بالبطولة المحلية هذا الموسم أيضًا.

وسجل السيتي الهدف الأول في الدقيقة 20، من خلال الظهير الأيسر جواو كانسيلو من صناعة فيل فودين.

فيما أضاف الفريق السماوي هدفه الثاني في الشوط الأول في الدقيقة 32، من خلال فودين وبصناعة كيفين دي بروينه.

فيما سجل رياض محرز أحد أجمل أهداف الموسم في الدقيقة 49 من خلال تسديدة رائعة للغاية بصناعة من زميله رودري.

ولم يتوقف إرلينج هالاند عن التسجيل، حيث أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 65 بعد أن تلقى تمريرة أرضية رائعة من كانسيلو.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 23 في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت قبل مواجهة آرسنال ضد ليفربول، فيما يتجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة السابعة في المركز الـ 16.

بقية المواجهات

استطاع فريق بورنموث تحقيق المفاجأة من خلال قلب الطاولة على ليستر سيتي بعد التأخر والفوز بنتيجة 3-1.

فيما فاز تشيلسي على نادي وولفرهامبتون بنتيجة 3-0، واستطاع نيوكاسل الاستمرار في تقديم عروضه المميزة حيث انتصر على برينتفورد بنتيجة 5-1.