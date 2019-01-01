مانشستر سيتي يعيد رقمه في أرسنال

أرسنال يعاني من مانشستر سيتي على ملعبه

بالتخصص عادل مانشستر سيتي، رقمه أمام أرسنال في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الإمارات..

وخسر أرسنال من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في قمة الجولة الـ 17 من البريميرليج.

دي بروينه افتتح التسجيل لفريقه بعد مرور 89 ثانية، ليصبح ثاني أسرع لاعب يسجل في أرسنال على ملعب الإمارات بعد ديفيد هيلي لاعب فولهام في 2007.

ومباراة اليوم، هي الأولى لأرسنال التي يستقبل فيها ثلاثة أهداف بالشوط الأول على ملعبه، منذ مارس 2018 أمام سيتي أيضاً.

مباراة اليوم كانت السادسة لأرسنال على أرضه، التي يفشل في تحقيق الفوز خلالها بجميع المسابقات، أطول سلسلة عدم فوز له على أرضه كانت منذ ديسمبر 1994 وحتى فبراير 1995.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز التاسع من جدول الدوري برصيد 22 نقطة، على الجانب الآخر مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.