مانشستر سيتي يعلن التحقيق في حفلة ميندي

نادي مانشستر سيتي يعلن بداية التحقيقات في مخالفات اللاعب بنجامين ميندي في حفل رأس السنة!

أصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا رسميًا أكد من خلاله اطلاعه على الأنباء التي تخص حفل نجمه الفرنسي بنجامين ميندي الخاص برأس السنة.

جاء هذا بعد ساعات من انتشار أنباء عن مخالفة ميندي لقواعد التباعد المجتمعي وتنظيمه لحفل شهد وجود عدد كبير من الأفراد.

وكتب النادي في بيانه: "النادي يدرك خروقات بنجامين ميندي لقواعد التباعد المجتمعي الخاصة بفيروس كورونا، وبالتقارير التي أحاطت بالحدث".

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وأضاف: "بالرغم من تحريف بعض الأحداث في الأنباء فلقد اعتذر اللاعب عن الواقعة بشكل علني للجميع".

وأكمل: "النادي محبط من الأحداث التي خالفت القوانين، وسيكون هناك خطوات إضافية وتحقيق داخلي فيما حدث".

وكانت التقارير قد أكدت أن ميندي طلب حضور فتيات لحفل خاص بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، وهو ما فتح باب مخالفات جديدة عليه.

ولا تعد تلك المخالفة الأولى لنجوم الدوري الإنجليزي لقواعد التباعد المجتمعي، حيث تم رصد حفلًا آخر ضم عدد من نجوم توتنهام ووست هام.

جدير بالذكر مانشستر سيتي يعاني في الوقت الحالي من خمس إصابات بفيروس كورونا تغيب عن مواجهة الفريق ضد تشيلسي مساء اليوم.