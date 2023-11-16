مانشستر سيتي يضرب خطط ليفربول لتعويض صلاح ويفاوض نجمه السابق!

مانشستر سيتي يسعى إلى استعادة نجمه السابق الذي يحاول ليفربول ضمه..

يبدو أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مهتم باستعادة ليروي ساني نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، ومزاحمة ليفربول في اهتمامه بضم جناح منتخب ألمانيا.

وكشف الصحفي الألماني كريستيان فالك عن رغبة بايرن ميونخ في فتح مفاوضات تجديد عقد ساني، الذي ينتهي في صيف 2025، رغم الاهتمام المتزايد من كبيري الدوري الإنجليزي.

وأكد فالك أن إدارة بايرن ميونخ جدولت بالفعل مفاوضات مع ممثلي ساني، على أن تبدأ المحادثات بعد نهاية فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري.

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وأشار الصحفي الألماني إلى أن بايرن ميونخ ليس مهتمًا على الإطلاق بالاهتمام المزعوم من مانشستر سيتي وليفربول من أجل ساني، الذي يقدم حسب فالك أفضل مستوى في مسيرته مع الفريق البافاري.

ويفكر بايرن ميونخ في منح ساني 20 مليون يورو كراتب سنوي، وليس أكثر من ذلك، لأن حد الراتب في النادي البافاري يبلغ 25 مليون يورو.

وارتبط ساني خلال الأشهر القليلة الماضية بخلافة النجم المصري محمد صلاح في ليفربول، بعد مستواه المميز منذ بداية الموسم، ولكن يبدو الآن أن بايرن ميونخ ستكون له الكلمة الأخيرة.