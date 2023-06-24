مانشستر سيتي يستغل "صداع مبابي" لخطف أشرف حكيمي من باريس

صفقة لزيادة الهيمنة على الكرة الأوروبية

بعد الفوز بالثلاثية "الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد، دوري أبطال أوروبا"، يطمح بيب جوارديولا في مواصلة اكتساحه لأوروبا بشكل كامل مع مانشستر سيتي.

الفريق الإنجليزي تخلى عن إلكاي جوندوان بعد نهاية عقده، ومن المقرر بيع الثلاثي كايل ووكر وبرناردو سيلفا وجواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لذلك يبحث عن بعض التدعيمات لتعويض الراحلين.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان هو الهدف المنتظر لتدعيم مركز الظهير الأيمن في مانشستر سيتي بعد رحيل كايل ووكر عن صفوف الفريق هذا الصيف، وسط اهتمام من بايرن ميونخ وشيفيليد يونايتد بخدماته.

جوارديولا طلب من إدارة سيتي توجيه الأنظار نحو أشرف حكيمي المرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2026، بسبب القدرات المميزة التي يمتلكها النجم المغربي وعمره الذي يبلغ 24 سنة، ليكون البديل الأنسب لووكر البالغ من العمر 33 عامًا.

عقد حكيمي الطويل مع باريس يجعل رحيله في غاية الصعوبة، لكن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها باريس بسبب الجدل حول مستقبل كيليان مبابي، قد يجعل اللاعب يرحل نحو تجربة أكثر استقرارًا في ملعب الاتحاد.

وأكدت "as" أن مانشستر سيتي لا يمانع التقدم بعرض مالي ضخم للظفر بخدمات حكيمي، باعتباره الظهير الأيمن المثالي لخطة وأسلوب المدرب بيب جوارديولا.

يذكر أن سيتي ارتبط بالتعاقد مع العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ظهرت بعض الأنباء حول رغبته في ضم ديكلان رايس لاعب وسط وست هام، يوشكو جفارديول مدافع لايبزيج، بينما توصل لاتفاق مع تشيلسي لضم الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش.