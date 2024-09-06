مانشستر سيتي يحسم موقفه .. حقيقة التضحية بنجمه بعد عودة جوندوجان!

مانشستر سيتي يحسم موقفه النهائي بشأن رحيل نجم الفريق...

حسمت إدارة مانشستر سيتي، موقفها النهائي بشأن رحيل ماتيو كوفاسيتش، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى احتمالية رحيل كوفاسيتش، عن الفريق الإنجليزي، خاصة بعد عودة إلكاي جوندوجان، إلى السيتيزينز، وسط اهتمام من النصر السعودي، بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي.

وبحسب الصحفي " أكرم كونور"، فإن مانشستر سيتي، لا يفكر في بيع كوفاسيتش، وتعتبر إدارة الفريق الإنجليزي، اللاعب جزءًا أساسيًا في الفريق، ويلعب دورًا هامًا في كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

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وأشار كونور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى أن كوفاسيتش، نفسه لا يفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي، بل يسعى إلى المساهمة في نجاح الفريق وتحقيق البطولات.

وكان كوفاسيتش، قد انضم إلى مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، بعد رحيل جوندوجان، إلى صفوف برشلونة، ولكن مع عودة اللاعب الألماني، مرة أخرى أصبحت مشاركة اللاعب الكرواتي بشكل أساسي مع الفريق السماوي، في محل شك.