مانشستر سيتي يحدد سعر بيع مدافعه لبرشلونة

مدافع مانشستر سيتي يقترب.. هدية جوارديولا لبرشلونة أم ماذا؟

حدد مانشستر سيتي الشرط الوحيد والسعر المطلوب من أجل الاستغناء عن مدافعه الشاب إريك جارسيا لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويهتم برشلونة بالتعاقد مع المدافع الإسباني الشاب منذ أشهر، وفي الآونة الأخيرة بدأ يتخذ خطواته الرسمية نحو إتمام الصفقة خلال سوق الانتقالات.

ومن جهته، تعاقد مانشستر سيتي مع ناثان أكي قادمًا من بورنموث تمهيدًا للخروج المتوقع هذا الصيف لجارسيا في اتجاه الفريق الكتالوني الذي جاء منه بداية.

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ومهد جوارديولا بدوره لرحيل جارسيا أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد ، حيث قال إنه أراد أن يظل المدافع الشاب معه ولكنه هو من فضل الخروج.

ومن جهة الفريق الإنجليزي، فإن مانشستر سيتي لن يسمح بخروج جارسيا بأقل من 23 مليون يورو، وهو الشرط الذي لن يخرج اللاعب دون أن ينفذه برشلونة.

وفي حال لم يحصل مانشستر سيتي على هذا المبلغ، تؤكد المصادر المقربة من الفريق الإنجليزي أنهم لا يخططون لبيع اللاعب، وسيظل جزءًا من كتيبة بيب جوارديولا حتى عام 2021.

وبذلك يرمي وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز الكرة في ملعب برشلونة، حيث سيتعين على كلا الناديين التحرك للتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

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يذكر أن مانشستر سيتي يسعى في الوقت الحالي لإنقاذ موسمه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفشل المحلي والخروج من الموسم الإنجليزي بلا أي لقب.