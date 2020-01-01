مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق لضم أكي

ناثان أكي ثاني صفقات مانشستر سيتي بعد فيران توريس

قالت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية إن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مع بورنموث يقضي بانتقال مدافعه ناثان أكي إلى صفوف السيتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان إريك جارسيا مدافع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي أيضًا.

وفتح ذلك الباب أمام انضمام مدافع جديد للسيتي، والذي يبدو أنه سيكون أكي مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو فقط كإضافات.

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وأكدت ميرور البريطانية الأمر ذاته وأن الصفقة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل إدارة مانشستر سيتي في الأيام القليلة المقبلة.

وبذلك سيكون أكي هو ثاني صفقات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد الاتفاق مع فالنسيا على انتقال نجمه الشاب فيران توريس.

ولعب ناثان أكي مع بورنموث 30 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات وسجل هدفًا وحيدًا، وعلى المستوى الدولي لعب 11 مباراة دولية مع منتخب هولندا.

ووضع جوارديولا أكي كبديل لكوليبالي، والذي كان الهدف الأول بالنسبة لمانشستر سيتي هذا الميركاتو من أجل تدعيم خط دفاعه، ولكن المشاكل مع نابولي كانت السبب وراء تعطل الصفقة.

تلك المشاكل مع نابولي كان سببها حسب الصحفي فابريزيو رومانو هو عدم تعاون إدارة الفريق الإيطالي مع مانشستر سيتي الذي أراد التعاقد مع جورجينيو قبل عامين، ولكن نادي الجنوب فضل إتمام الصفقة مع تشيلسي.

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يذكر أن مانشستر سيتي قد أصبح أكثر قدرة على إجراء الصفقات بعدما رفعت عقوبة الإيقاف الأوروبي لموسمين عنه وبات بمقدوره اللعب في دوري أبطال أوروبا.