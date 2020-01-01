مانشستر سيتي يتراجع! وجوارديولا يخبر ميسي أن يبقى في برشلونة

تقارير صحفية إسبانية تؤكد تراجع مانشستر سيتي وتكشف عن محادثة خاصة بين ليونيل ميسي وبيب جوارديولا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تراجع فريق مانشستر سيتي عن قراره بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النادي درس الموقف المالي له بشكل أعمق خلال الساعات الماضية.

وعلم النادي أنه لن يستطيع أن يضم ميسي ويدفع قيمة انتقال لصالح برشلونة بالإضافة لراتب اللاعب الضخم، وأن السيناريو الوحيد الذي يسمح برحيله لهم هو انضمامه بشكل مجاني.

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وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن برشلونة لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف برحيل ليونيل ميسي بشكل مجاني خلال الصيف الجاري.

وحال أصر برشلونة على موقفه فلن يستطيع ميسي الرحيل إلا عن طريق المحكمة الرياضية والاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يعني أن مانشستر سيتي سيكون عليه تعويض نظيره الكتالوني ماديًا.

وأخبر بيب جوارديولا ميسي بآخر المستجدات، حيث قال له أن البقاء في برشلونة خلال الوقت الحالي أفضل له، وأن إنهاء مسيرته في كامب نو هو الخيار المثالي.

جدير بالذكر أن خورخي ميسي والد ليونيل ووكيله سيجلس مع برشلونة يوم الأربعاء من أجل مناقشة مستقبل قائد النادي الكتالوني.