مانشستر سيتي.. هل حان وقت التجديد؟

سؤال العام وكل عام..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يملك مانشستر سيتي فريقاً خارقاً للعادة، يجمع بين قوة الصفوف الأولى والبديلة، قاده المدرب بيب جوارديولا لتحقيق لقب البريميرليج خلال آخر موسمين، ولكن الخريطة تبدو مغايرة في الموسم الحالي.

رغم دخول سيتي السوق بقوة كبيرة كالمعتاد، إلا أنه لا يزال هناك بعض الحديث عن نواقص قليلة، أو ضرورات مستقبلية لمواجهة تقدم العمر.

في الحقيقة النادي يعمل دائماً لأجل المستقبل بشكل واضح، ويملك تصورات دائمة لما يريده على مر الأعوام، لذلك أتت صفقاته على درجة عالية من الأهمية على هذا الصعيد.

حراسة المرمى ليست مشكلة حقيقية، قد يكون هذا هو العام الأخير للحارس البديل كلاوديو برافو -36 عاماً- ولكن لا مشكلة بالصف الأساسي في وجود إيدرسون.

في الدفاع تكمن بعض الإصلاحات الحقيقية وبعض المشاكل أيضاً، إذ أفسدت إصابة لابورت الطويلة الكثير من الأمور، بخسارة الفريق لأفضل قلوب دفاعه، وتركه معرضاً لأزمة مع إصابة جون ستونز أيضاً في الوقت الحالي، والفريق عاجلاً أم آجلاً سيكون بحاجة للنهوض بمستوى المركز ككل، خصوصاً بعد رحيل القائد فينسنت كومباني.

أما على صعيد الأظهرة فقد تم سد كافة الثغرات بنجاح، فقدوم كانسيلو يضمن التنوع بين القوة الهجومية التي يحضرها لمركز الظهير الأيمن وبين صلابة كايل ووكر، الذي بدوره يوفر حلاً إضافياً بالتحول إلى قلب دفاع حال لعب الفريق بخط ثلاثي.

على الجهة المقابلة في الظهير الأيسر تحول زينشنكو إلى هذا المركز بشكل تام، للتغطية على رحيل ديلف وإصابات ميندي المتكررة، إلى جانب ضم أنجلينيو -22 عاماً- أيضاً، بكلمات أخرى: انتهى أمر هذا المركز على صعيد العدد والعمق والأعمار أيضاً

وإلى الوسط مع المشكلة الأبرز التي أثارت الأحاديث طوال الموسم الماضي: أزمة بديل فيرناندينيو. البرازيلي بلغ عامه الرابع والثلاثين، ولم يعد أمامه الكثير، وهو ما تعامل معه الفريق بالتعاقد مع رودري -33 عاماً- قادماً من أتلتيكو مدريد.

خطوة واحدة للأمام، ديفيد سيلفا قائد الفريق وأسطورة النادي سيودعه بنهاية الموسم الحالي، ومن الواضح أن برناردو سيلفا هو من سيرث هذا المركز، الأمر الذي قد يترك المزيد من المساحة أمام الواعد فيل فودين وأيضاً إلكاي جوندوجان.

هكذا لن يبتقى سوى شيء أخير لا يستدعي القلق الفوري، ولكن على المدى الطويل، وهو سيرجيو أجويرو البالغ من العمر 31 عاماً. قد يكون جابرييل جيسوس هو البديل الموعود، ولكن في كافة الأحوال، الأمر يتوقف على مدى نجاحه في ملء هذا الفراغ.

بكلمات أخرى، مستويات بعض اللاعبين المنتظر ترقيهم للمقاعد الأساسية الدائمة هي العامل الأكر حسماً في تحديد صفقات الفريق ونواقصه الحقيقية، في ظل منافسة بدأت بتفوق ليفربول بـ8 نقاط عقب 8 جولات فقط. ليفربول لا يخسر ولا يتعادل حتى الآن، وهو ما يلقي الضوء أكثر على أي مشكلة لسيتي ويضعها فيما يفوق حجمها.