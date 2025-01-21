العقد التاريخي يضع هالاند وصديقته إيزابيل على طريق عائلة بيكهام وكريستيانو رونالدو!

السيتي رفع راتبه الأسبوعي إلى 610 آلاف دولار

يتجه النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وصديقته إيزابيل جوهانسون لتجاوز عمالقة اللعبة ليس فقط على أرض الملعب، بل في عالم الشهرة والمال أيضًا.

وتطرقت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن هذا الثنائي الشاب قد يصبح الأشهر على الإطلاق، مميزًا عن الأسماء الشهيرة مثل ديفيد وفيكتوريا بيكهام، وكريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز.

هذا التوقع يأتي بعد أن وقع هالاند على عقد ضخم مع مانشستر سيتي، يمتد حتى عام 2034 ويعتبر من العقود التاريخية في عالم كرة القدم، حيث يرفع راتبه الأسبوعي إلى 610 آلاف دولار.

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وسيجد هالاند وجوهانسون نفسيهما في دائرة الضوء بشكل غير مسبوق، حيث قال مصدر مقرب من الثنائي للصحيفة: "سيصبحان الثنائي الأبرز في عالم كرة القدم، قد يتخطيان ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا".

وأضاف: "عقد هالاند الجديد ليس فقط بمثابة نقلة نوعية في مسيرته الكروية، بل أيضًا يجذب انتباه كبير نحو جوهانسون، على الرغم من أنها تفضل البقاء بعيدة عن الأضواء".

علاقة هالاند وجوهانسون بدأت منذ فترة، لكنها بقيت سرية إلى حد كبير، حيث يؤكد مصدر آخر أن: "ما يميز هذا الثنائي هو أن الأمور تجري بشكل طبيعي بالنسبة لهما، دون الحاجة للترويج المستمر لأنفسهم. هذا ما يجعلهما مختلفين عن الآخرين".

وأضاف المصدر: "إيزابيل، التي جاءت من أصول متواضعة وذات شغف كبير بالرياضة، تمارس كرة القدم وتعتبر من الشخصيات الرياضية اللافتة للنظر، لذلك فالعلامات التجارية ستكون حريصة على التعاقد معها ليس فقط في مجال الرياضة، بل في عالم الجمال أيضًا. إنها تجمع بين البساطة والجمال والرياضة، مما يجعلها شخصية مرغوبة بشدة".

الموسم الحالي يعتبر تحديًا كبيرًا لهالاند مع مانشستر سيتي، حيث يعاني الفريق من صعوبة في تحقيق الانتصارات المتتالية، ومع ذلك، يظل النرويجي أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، والشخص الذي يمكنه إعادة الفريق إلى طريق النجاح.

مستقبل هذا الثنائي يبدو مشرقًا، وليس فقط في المجال الرياضي. قد يكون العالم على موعد مع قصة نجاح جديدة تجمع بين الإنجازات الرياضية والشخصية، تضعهما على قمة هرم الشهرة في عالم كرة القدم.