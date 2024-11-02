"افعلوها مثل نادال" .. جوارديولا يطالب نجوم مانشستر سيتي المصابين بتحمل الألم!

أزمة طاحنة يمر بها متصدر الدوري الإنجليزي

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن السير على خطى أسطورة التنس المعتزل مؤخرًا رافائيل نادال، هو الحل الأمثل لتخطي أزمة الإصابات التي يعاني منها فريقه هذا الموسم.

سيتي يفتقد حاليًا للعديد من النجوم بالفريق الأول، بسبب إصابة رودري وابتعاده حتى نهاية الموسم، وكذلك غياب كل من كيفين دي بروينه وجاك جريليش وجيريمي دوكو وكايل ووكر، بالإضافة للشكوك حول لياقة سافينيو ومانويل أكانجي ويوشكو جفارديول قبل مباراة الفريق اليوم، السبت، أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

وقال بيب للصحفيين:"هناك بعض اللحظات التي تكون فيها الإصابات ضارة جدًا، ولكن في بعض الأحيان يكون عليك اللعب رغم وجود بعض المشاكل، رافائيل نادال لعب مسيرته بأكملها وهو يعاني من الألم، وفاز بعدد كبير من البطولات الكبرى لا أعرف عدده بالضبط".

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وأضاف:"عليك أن تتعامل مع الأمر في الكرة الحديثة، وإلا لن تتمكن من الاستمرار وخوض المباريات كل ثلاثة أيام في نادٍ كبير".

وعن عودة كيفين دي بروينه:"إنه يتحسن، في اليومين الماضيين أخبرني الطبيب أنه قطع خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بالألم، الأمر يعتمد على اللاعبين، هناك لاعبون يقولون "حسنًا أنا مستعد"، والبعض الآخر يشعر بالقلق بسبب سجله الماضي مع الإصابات".

جدير بالذكر أن سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي قبل مواجهة بورنموث، حيث يأتي في المركز الأول بترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الثاني.