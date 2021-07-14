مانشستر سيتي مستعد لتغيير سياسته من أجل ضم كين

هاري كين هو الهدف الرئيسي لنادي مانشستر سيتي لتدعيم خط هجومه بداية من الموسم المقبل.

بعد خيبة الأمل في بطولة أمم أوروبا، سيكون على هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي التفكير في مستقبله، بعدما أكد بالفعل في مايو الماضي أنه يفكر في تغيير الأجواء.

رغبة هاري كين في الرحيل عن توتنهام تأتي في الأساس بحثًا عن تحقيق الألقاب، والتي تعد الأمر الذي ينقص مسيرة المهاجم الإنجليزي.

ومنذ تأكيد هاري كين على رغبته في مغادرة توتنهام، أبدت العديد من الأندية الإنجليزية رغبتها في التعاقد مع اللاعب، وعلى رأس بطبيعة الحال، مانشستر سيتي.

كيف يغير توتنهام سياسته من أجل كين؟

وحسب موقع "ذا أثلتيك" الإنجليزي، فإن مانشستر سيتي مستعد للتضحية بقاعدة اتبعها في سوق الانتقالات خلال السنوات الماضية من أجل التعاقد مع هاري كين، وتعزيز خط الهجوم بعد رحيل سيرخيو أجويرو.

ورغم إنفاق مانشستر سيتي الكبير في صفقاته، إلا أن تلك القاعدة تتمثل في أن بطل الدوري الإنجليزي لا ينفق أكثر من 70 مليون يورو على أي صفقة، وتم تجاوز تلك القيمة فقط سابقًا في عام 2015 من أجل الحصول على توقيع البلجيكي كيفن دي بروينه من فولفسبورج الألماني مقابل 76 مليون يورو.

وأشار المصدر نفسه إلى أن مانشستر سيتي في حالة هاري كين، مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 120 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات قائد منتخب إنجلترا، إذا لزم الأمر.

ويعد اللعب في صفوف مانشستر سيتي الخيار المفضلة بالنسبة لهاري كين، حيث سيبلغ من العمر 28 عامًا في 28 يوليو الجاري، ولم يحقق أي لقب في مسيرته، والانتقال إلى ملعب "الاتحاد" قد يؤمن له بعض الألقاب خلال المواسم المقبلة.

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