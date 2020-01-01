رسميًا | استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

السيتزنز ارتكب المخالفات المالية وعليه تعرض للعقوبة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل بسبب المخالفات المالية التي ارتكبوها.

مانشستر سيتي متهم بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بعوائد الرعاية والتي تعد انتهاكًا واضحًا لقانون اللعب المالي النظيف.

وقرر الاتحاد في بيان رسمي حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسمي 2020-2021 و2021-2022 بعد تأكد ارتكابه للمخالفات بعد تسريب بريد إلكتروني يؤكد التحايل على القوانين.

المزيد من الفرق

كما تغرم النادي الإنجليزي 30 مليون يورو، كما يحق للسيتزنز الطعن على القرار في المحكمة الرياضية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، نشر مانشستر سيتي بيانًا رسميًا يعبر عن شعوره بالإحباط من القرار ومؤكدًا التزامه بالمعايير القانونية واتجاهه للطعن على القرار في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي يواجه ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أقل من أسبوعين من الآن.