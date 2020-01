مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

16’ انطلاقة من سيرخوي أجويرو من خارج المنطقة ثم مررها إلى رحيم ستيرلينج الذي هيأ الكرة مرة أخرة أمام أجويرو ليتوغل بها داخل يمين المنطقة ويسدد كرة قوية ليتصدي لها من جديد ديفيد دي خيا

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد فى منتصف الميدان

12’ محاولة التقدم من لاعبي مانشستر يونايتد وتمريرة تصل إلى جيسي لينجارد الذي حاول إرسال عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها دفاع السيتي بنجاح

11’ عرضية من بيرناردو سيلفا من الجهة اليسري فى إتجاه سيرخيو أجويرو لكن أمسكها الحارس ديفيد دي خيا بثبات

10’ تمريرات قصيرة بين لاعبي مانشستر سيتي في وسط ملعبهم

8’ تسديدة رائعة بالقدم اليسرى عن طريق رياض محرز من داخل يمين المنطقة لكن تصدي لها الحارس ديفيد دي خيا وابعدها ببراعة

7’ عرضية من كيفين دي بروينه من الجهة اليمنى فى إتجاه رحيم ستيرلينج لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية

6’ ضغط قوي من لاعبي مانشستر سيتي على دفاعات مانشستر يونايتد

5’ عرضية من بيرناردو سيلفا من خارج المنطقة تلقاها سيرخيو أجويرو برأسية قوية لكن أبعدها الحارس ديفيد دي خيا ببراعة

4’ محاولة التسديد من سيرخيو أجويرو من على حدود المنطقة لكنها اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

3’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

KICK-OFF | Wembley for the winner! 🏆 COOOOOMMMMMMME ONNNNNNNNN!! 🔵 0-0 🔴 (3-1) #ManCity #CarabaoCup pic.twitter.com/oOStPIVNub

البدلاء / سيرخيو روميرو / ديوجو دالوت / فيل جونز / خوان ماتا / أندرياس بيريرا / دانييل جيمس

Team news time! ⌚



Ole makes 4️⃣ changes from our win at Tranmere...#MUFC #CarabaoCup