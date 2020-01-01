مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 0 × 0 مانشستر يونايتد

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16’ انطلاقة من سيرخوي أجويرو من خارج المنطقة ثم مررها إلى رحيم ستيرلينج الذي هيأ الكرة مرة أخرة أمام أجويرو ليتوغل بها داخل يمين المنطقة ويسدد كرة قوية ليتصدي لها من جديد ديفيد دي خيا

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد فى منتصف الميدان

12’ محاولة التقدم من لاعبي مانشستر يونايتد وتمريرة تصل إلى جيسي لينجارد الذي حاول إرسال عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها دفاع السيتي بنجاح

11’ عرضية من بيرناردو سيلفا من الجهة اليسري فى إتجاه سيرخيو أجويرو لكن أمسكها الحارس ديفيد دي خيا بثبات

10’ تمريرات قصيرة بين لاعبي مانشستر سيتي في وسط ملعبهم

8’ تسديدة رائعة بالقدم اليسرى عن طريق رياض محرز من داخل يمين المنطقة لكن تصدي لها الحارس ديفيد دي خيا وابعدها ببراعة

7’ عرضية من كيفين دي بروينه من الجهة اليمنى فى إتجاه رحيم ستيرلينج لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية

6’ ضغط قوي من لاعبي مانشستر سيتي على دفاعات مانشستر يونايتد

5’ عرضية من بيرناردو سيلفا من خارج المنطقة تلقاها سيرخيو أجويرو برأسية قوية لكن أبعدها الحارس ديفيد دي خيا ببراعة

4’ محاولة التسديد من سيرخيو أجويرو من على حدود المنطقة لكنها اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

3’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / سيرخيو روميرو / ديوجو دالوت / فيل جونز / خوان ماتا / أندرياس بيريرا / دانييل جيمس

Team news time! ⌚



Ole makes 4️⃣ changes from our win at Tranmere...#MUFC #CarabaoCup — (@ManUtd) January 29, 2020

مانشستر يونايتد: يبدأ المدرب أولى سولشاير بطريقة (5/3/2) وتضم كلًا من ديفيد دي خيا / آرون وان بيساكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شاو / براندون ويليامز / فريد / ماسون جرينوود / نيمانيا ماتيتش / جيسي لينجارد / أنتوني مارسيال

البدلاء / فيليب فودين / جون ستونز / اوليكساندر زينتشينكو / ديفيد سيلفا / إيديرسون مورايش / اريك جارسيا / جابرييل جيسوس

Your City line-up for tonight!



XI | Bravo, Walker, Rodrigo, Otamendi, Cancelo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Sterling, Aguero.



SUBS | Ederson, Stones, G Jesus, Zinchenko, D Silva, Foden, Garcia.



🔵 #ManCity #CarabaoCup pic.twitter.com/S2BLihX9AW — Manchester City (@ManCity) January 29, 2020

مانشستر سيتي يبدأ المدرب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من كلاوديو برافو / كايل وولكر / رودريجو هيرنانديز / نيكولاس أوتاميندي / جواو كانسيلو / كيفين دي بروينه / إيلكاي جوندوجان / بيرناردو سيلفا / رياض محرز / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

تشكيل الفريقين:

ستقام مباراة الإياب على ملعب مانشستر سيتي مما يصعب الموقف أكثر على فريق أولي جونار سولشاير، ولكن يأمل جماهير وعشاق مانشستر يونايتد فى ريمونتادا تدفع فريقهم إلى استكمال مشواره للنهائى والمنافسة على اللقب.

تفوق السيتيزنس حامل اللقب في ديربي مانشستر على الشياطين الحمر في الذهاب على ملعبهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما يجعله الأقرب للوصول للنهائي الذي سيقام في ويمبلي والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ويسعى السيتي للتتويج باللقب ليصبح الكأس السابع له وصاحب المركز الثاني في الفوز بالبطولة بعد ليفربول الأكثر تتويجاً باللقب