"سيأتي بحل عبقري لإنقاذ مانشستر سيتي" .. سلوت يمدح جوارديولا قبل موقعة الآنفيلد ويكشف موقف الثلاثي المُصاب

"بيب مصدر إلهام للعديد من المدربين حول العالم"

وجه الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، رسالة دعم إلى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة الأحد المقبل على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي للقاء: "أعلم أن مانشستر سيتي تعثر في بعض المباريات، لكن لا يزالوا فريقًا جيدًا للغاية، وجوارديولا واحد من أفضل المدربين في العالم، فهو دائمًا ما يجد الحلول للمشاكل".

وأضاف: "لن يفاجئني إذا قام جوارديولا بحل عبقري آخر، هو أول من أقحم الظهيرين لوسط الملعب، وأول من لعب بقلب دفاع في المركز رقم 6، وبالتالي لن تكون مفاجأة إذا أظهر فكرة من عالم آخر ولم يأت أحد بها من قبل، وهذا سبب كونه مصدر الإلهام للعديد من المدربين حول العالم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع سلوت: "الكل ينظر إلى نتائج السيتي، ولكن عند مواجهتهم فأنت تحلل الأمر، تقدموا (1-0) أمام برايتون وكانوا قادرين على تسجيل هدفين آخرين، وكان بمقدورهم التقدم بهدفين أو 3 أهداف أمام توتنهام وفينورد".

وتطرق المدرب الهولندي للحديث عن إصابة الثنائي إبراهيما كوناتي وكونور برادلي عقب مباراة ريال مدريد، قائلًا: "من الصعب تقييم حالة الثنائي في الوقت الحالي، سننتظر الاختبار الطبي ونرى".

وواصل: "ليست علامة جيدة على الإطلاق أن أضطر إلى إخراج كونور، وألا يتمكن إبراهيما من المشي إلى خارج الملعب بعد تقديم مباراة رائعة ضد ريال مدريد، كان يجب أن يحيي الجماهير، ولسوء الحظ لم يتمكن من ذلك، أما ترينت ألكسندر أرنولد فأصبح جاهزًا للمباراة".

وتحدث سلوت عن الحارس كيليهر، قائلًا: "أي لاعب يريد أن يكون أساسيًا وليس حراس المرمى، والأمر يعود للاعب أن يتقبل دوره، ومنذ بداية الموسم وكيليهر يتقبل ذلك بسلوك مميز، ومن المبكر الآن الحديث عما سيحدث في الموسم المقبل، وأريد كل لاعب أن يرغب في المشاركة في كل مباراة".