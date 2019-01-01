جوارديولا يتراجعه عن وصفه ماني بالغطاس

تحدث أيضاً عن الاتهامات بالحظ لليفربول بعد الفوز على أستون فيلا

تراجع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن اتهامه لساديو ماني مهاجم ليفربول بالغطس من أجل الحصول على ركلات جزاء.

جوارديولا هاجم ماني بعد نجاحه في قيادة ليفربول للفوز على أستون فيلا بالبريميرليج الجولة الماضية، بالتسبب في ركلة جزاء بهدف التعادل وتسجيل الفوز.

المدرب الإسباني خرج وقتها ليشيد بموهبة المهاجم السنغالي، لكنه اتهمه بالتمثيل في أكثر من لقطة مع الريدز.

وقال كلوب متراجعاً عن حديثه:"إبني وإبنتي يشاهدان مباريات ليفربول كثيراً، آخرها ضد أستون فيلا، أخبراني أنهم محظوظون لتحقيق الفوز ولكني قلت لهم لا الأمر لا يتعلق بالحظ".

وأضاف:"ما حققه ليفربول الموسم الماضي والحالي، ليس مجرد صدفة بل للجودة الكبيرة التي يمتلكها هذا الفريق".

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وتابع:"تصريحاتي عن ماني كانت تعجباً من ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام ليستر في الدقيقة 94، ولكني لم أقصد وصفه وتشبيهه بالغطاسين".

واستكمل:"الكرة تم احتسابها بعد مراجعة تكنولوجيا الفيديو، ربما كنت مخطئاً عندما اعتقدت أنها ليست ركلة جزاء".

ويأتي حديث جوارديولا قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي الأحد القادم، في إطار الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.