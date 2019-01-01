مانشستر سيتي يهزم ليفربول بثنائية ويمنح أرسنال هدية أعياد الميلاد

مانشستر سيتي يفوز على ليفربول بهدفين لهدف ويعود في صراع الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق مانشستر سيتي اليوم الفوز على نظيره ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

المباراة بدأت حماسية بين الفريقين وكان ليفربول أكثر خطورة ومنعه القائم من هدف أول كان ليكون واحد من أجمل أهداف الفريق هذا الموسم.

ماني استلم الكرة التي صنعها صلاح ببراعة وسددها على يمين إيدرسون ومنعها القائم قبل أن ترد في الدفاع ويمنعها لابورتي من على خط المرمى.

من بعد تلك الكرة استحوذ مانشستر سيتي بشكل أفضل على الكرة وكان أكثر إيجابية على مرمى ليفربول وسجل هدفه الأول بنهاية الشوط الأول عن طريق أجويرو الذي سجل بالدقيقة الـ 40.

ومع بداية الشوط الثاني كثف ليفربول من هجماته حتى سجل روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الـ 64 من عمر اللقاء، عندما تلقى عرضية رائعة من روبرتسون سجلها بسهولة.

ليفربول لم يهنأ كثيرًا بالتعادل حتى سجل ساني الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 72 في ظل أخطاء ساذجة متتالية من دفاعات ليفربول باستثناء فيرجل فان دايك.

بهذه النتيجة يصل فريق مانشستر سيتي للنقطة رقم 50 في المركز الثاني بينما يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة الـ 54 في قمة الترتيب.

فوز مانشستر سيتي جاء بالهزيمة الأولى لنادي ليفربول هذا الموسم، ليقطع الطريق أمام الريدز لتحقيق لقب دوري لا هزيمة كذلك الذي حققه أرسنال بموسم 2004.