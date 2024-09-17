ثغرة واضحة .. مانشستر سيتي يتحسس خطوات الثعالب للانتصار على رابطة البريميرليج!

مؤشرات إيجابية لإنقاذ النادي الإنجليزي

تلقت إدارة مانشستر سيتي، مؤشرات إيجابية بشأن موقف النادي القانوني في قضية اتهامه بـ115 اتهامًا يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا عن موقف السيتي، بعد إعلان انتصار ليستر سيتي على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اتهامه أيضًا باختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

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وأشارت إلى أنه رغم اختلاف موقف الناديين، إلا أن الفريق القانوني للسيتي تابع قضية ليستر باهتمام، حيث أن فريق الثعالب تمكن من الفوز في مرحلة الاستئناف ضد رابطة البريميرليج التي فشلت في إثبات الاتهامات ضد ليستر.

وأوضحت "ديلي ميل"، أن هروب ليستر سيتي من عقوبات رابطة البريميرليج، يضاعف من تفاؤل مسؤولي مانشستر سيتي بشأن الإفلات أيضًا من العقوبات، خصوصًا أنه يمتلك هيئة إدارية قوية وفريق قانوني عملاق.

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واتفقت اللجنة المستقلة مع ليستر سيتي، الذي سجل خسائر تقارب 90 مليون جنيه إسترليني لموسم 2022-2023 وحده، حيث أنه بموجب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، يُسمح للأندية بخسارة ما لا يزيد عن 105 ملايين جنيه إسترليني خلال فترة 3 سنوات.

يذكر أن رابطة البريميرليج عاقبت في الموسم الماضي، أندية إيفرتون ونوتنجهام فورست بخصم 8 نقاط من الرصيد لخرقهما قواعد الإنفاق، واضطرت أندية أخرى مثل تشيلسي ونيوكاسل وأستون فيلا، لتوفيق أوضاعها المالية حتى تفلت من هذا الفخ.