مانشستر سيتي لا يمانع التخلي عن محرز وعقبة وحيدة في طريق الأهلي

تعرف على العقبة التي وضعها النادي الإنجليزي للتخلي عن رياض للأهلي

يبدو أن الأهلي برئاسة وليد معاذ، يمتلك الرغبة الكبيرة من أجل حسم التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي عاد مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين، بعد الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إلى أن رغبة الأهلي في التعاقد مع رياض محرز مؤكدة وملموسة، ولكن مانشستر سيتي لم يوافق حتى الآن على رحيله.

وأضاف رومانو أن الفريق الإنجليزي سيطلب الحصول على مقابل مادي مُقنع لهم، من أجل الموافقة على رحيل محرز خلال الصيف الحالي إلى النادي الأهلي.

وفي نفس السياق، أكد الإعلامي التركي "إكرم كونور" على أن الأهلي سيقدم عرضًا براتب سيزيد عن 30 مليون دولار سنويًا لرياض محرز، من أجل إقناعه بالانتقال إلى الراقي.