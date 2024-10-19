السعودية تفتح أبواب مانشستر سيتي أمام بالمر، ورد سريع من تشيلسي!

صفقة قد تحتاج لقيمة مالية قياسية حتى تنجح

يرفض نادي تشيلسي الإنجليزي استقبال أي عروض مقترحة، من أجل عودة جناحه الشاب كول بالمر إلى مانشستر سيتي، بعد تألقه المبهر مع البلوز منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج.

بعض التقارير الصحفية أكدت أن سيتي يشعر بالندم على السماح لبالمر بالرحيل والانتقال إلى تشيلسي في عام 2023، لتظهر بعض التكهنات حول رغبة حامل لقب البريميرليج في استعادته بأقرب فرصة ممكنة.

موقع "فوتبول إنسايدر" قال إن سيتي أصبح على أعتاب خسارة أحد أهم نجومه قريبًا، وهو البلجيكي كيفين دي بروينه الذي يتعرض للكثير من الإغراءات لعدم تجديد عقده مع النادي للانتقال إلى الدوري السعودي الموسم القادم.

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وقيل إن بالمر يعتبر من البدائل المحتملة لتعويض الرحيل المتوقع لدي بروينه، ولكن تشيلسي ليس مستعدًا للتفاوض من أجل خروجه، حيث أغلق النادي اللندني الباب أمام أي محادثات محتملة.

وفي سياق متصل قال المراسل بيت أورورك عبر البودكاست الخاص بموقع "فوتبول إنسايدر"، إن الأمر قد يتطلب رسومًا قياسية عالمية لإقناع تشيلسي بالتخلي عن بالمر لصالح سيتي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ22 سنة انضم لتشيلسي مقابل 40 مليون جنيه استرليني، ونجح في تسجيل 31 هدفًا وصنع 20 في 54 مباراة بقميص الفريق.