تقارير | مانشستر سيتي يستعد لرحيل جوارديولا

تعرف على خطة مانشستر سيتي مع رحيل بيب جوارديولا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

وضع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطة للتعامل مع رحيل بيب جوارديولا عن أسوار النادي بعد البحث عن بديل يضمن استمرار طريقة لعب الفريق.

جوارديولا لديه عقد ينتهي في 2021 وحقق مع مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي مرتين على التوالي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إنّ مانشستر سيتي تواصل مع جيوفاني فان برونكهورست لخلافة جوارديولا في الفريق وأن مدرب فينورد السابق يتواجد بالفعل مع النادي.

وأوضحت أنّ الهولندي يحق له دخول النادي ومتابعة طريقة العمل وكذلك التواصل مع الأكاديمية ليكون البديل المتوقع للكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الهدف من التوقيع مع فان برونكهورست هو استمرار فلسفة يوهان كرويف في مانشستر سيتي وليسير على خطى بيب.

جدير بالذكر أنّ مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق ارتبط بالانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي قبل أن يتجه البيانكونيري للتوقيع مع ساري.