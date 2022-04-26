مانشستر سيتي ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 2×1 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السيتي على الريال بهدفين لهدف

45' خطيررة للسيتي، عرررضية من محرز ولكن دفاع ريال مدريد يشتت الكرة

40' ضربة حرة غير مباشرة للسيتي، عرررضية قوية ولكن كورتوا يشتتت الكرة بنجاح

تبديل مبكر لمانشستر سيتي بخروج جون ستونز ودخول فيرناندينهو

34' خطيررررررة، تسديدة من رودريجو ولكن إيدرسون يتصدى للكرة وتخرج لضربة ركنية

32' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يقلص الفارق، عررضية رائعة من ميندي يسددها بنزيما بشكل أروع على يسار إيدرسون

31' أووووه قريبة من السيتي، تسديدة قوووووية من زينشينكو ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر لكورتوا

30' خطيررررررة لريال مدريد، عررضية من بنزيما ولكن الكرة تمر بجوار القائم بسنتيمترات

28' خطيررررررة للسيتي، مرتدة أخرى، دي بروين يمرر إلى فووودين الذي يسدد الكرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم

26' خطيررررررة للسيتي! مرتدة تصل لمحرز الذي كانت لديه فرصة للتمرير لفودين، ولكن يسدد الكرة قوووية في الشباك الخارجية

25' بنزيما يضغط على دفاع السيتي والكرة تصل إلى فينسيوس الذي كاد ينفرد بالمرمى ولكن الحكم يرفع راية التسلل

20' تسديدة قووووية من فودين ولكنها تصطدم بدفاع السيتي

17' خطيرررة للريال، تسديدة من فينسيوس ولكن الكرة تلمس دفاع السيبتي وتخرج لركنية

15' خطيررررة للسيتي، عرررضية من فودين ولكن ألابا يشتت الكرة لركنية

10' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جيسوس يسجل الهدف الثاني للسيتي، عرررضية من دي بروين إلى جيسوس الذي يسيطر على الكرة بشكل رائع برغم ضغط ألابا، ويسدد الكرة قوووية على يسار كورتوا

5' تمريرة خاطئة من إيدرسون، وسط الريال يحاول الضغط لاستغلال الموقف، ولكن الكرة تمر بسلام على السيتي

1' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول دي بروين يسجل الأول للسيتي، عرررضية رائعة من محرز للبلجيكي الذي سدد الكرة برأسه على يمين كورتوا

اتطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - فيدريكو فالفيردي - توني كروس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - روديجو

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

أوليكساندر زينشينكو - روبين دياز - إيميريك لابورت - جون ستونز

بيرناردو سيلفا - رودري - كيفن دي بروين

فيل فودين - جابرييل جيسوس - رياض محرز

TEAM NEWS 📋💙



XI | Ederson, Stones, Dias (C), Laporte, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus



SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Gundogan, Grealish, Fernandinho, Egan-Riley, Mbete, Palmer, McAtee, Lavia#ManCity pic.twitter.com/9mNWYwXigB — Manchester City (@ManCity) April 26, 2022

تأهل ريال مدريد لهذا الدور بعد أن نجح في تسجيل هدف قاتل في الوقت الإضافي ضد تشيلسي بعد تعادل كلا الفريقين في الوقت الأصلي للمباراتين بنتيجة 4/4، في حين أن مانشستر سيتي صعد لنصف النهائي بعد تجاوز عقب أتلتيكو مدريد بنتيجة 1/0 بمجموع اللقائين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد والتي تقام على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نصف دوري أبطال أوروبا 2021/2022.