تابع تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "ستامفورد بريدج"

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تشيلسي x مانشستر سيتي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب تشيلسي - مانشستر سيتي الخميس 5 يناير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

beIN 4K HDR حفيظ الدراجي ستامفورد بريدج

أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "ستامفورد بريدج".

مانشستر سيتي يسعى لتحقيق الانتصار لأجل استغلال سقوط آرسنال في فخ التعادل السلبي مع نيوكاسل لتقليص الفارق مع الصدارة.

كما أنّ كتيبة بيب جوارديولا فشلت في تحقيق الفوز خلال المباراة الماضية ضد إيفرتون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

أما أصحاب الأرض، تشيلسي، فقد سقط في فخ التعادل مع نوتينجهام فورست في الجولة الماضية ويحتل المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

تابع التغطية المباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي

تشكيلة تشيلسي اليوم ضد السيتي

يعتمد بوتر على التشكيل الآتي:

الخطة 4-2-3-1

كيبا

أثبيليكويتا، سيلفا، كوليبالي، كوكوريلا

كوفاشيتش، دينيس زكريا

ستيرلينج، ماونت، بوليسيتش

أوبامبيانج



تشكيلة السيتي اليوم ضد تشيلسي

قرر المدرب، بيب جوارديولا، الاعتماد على التشكيل الآتي: