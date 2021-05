مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين



مانشستر سيتي × باريس سان جيرمان

نهاية الشوط الأول بتفوق السيتي على باريس بهدف نظيف سجله محرز

45 أووووووووووووووه السيتي كان قريبًا من الثاني، محرز يسدد ونافاس يتصدى، تعود لسيلفا الذي يسددها وترتطم بالدفاع وتمر بجوار القائم بقليل

45 باريس سان جيرمان يحاول إرسال العرضيات إلى منطقة جزاء مانشستر سيتي مرارًا وتكراراً ولكن دفاع أصحاب الأرض يقظ حتى الآن

38 مشادة بين سيلفا ونيمار بعد أن قام البرتغالي بعرقلة البرازيلي

35 تسديدة قووووية من هيريرا ولكن الكرة تعلو العارضة بقليل

32 عرررررضية من ماركينيوس ولكن إيدرسون يمسك بالكرة

29 تسديدة من دي بروين من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى نافاس

27 هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الأخيرة

22 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب هيريرا بسبب مشادته مع جاندوجان

19 أوووووووووووووووووووووه ماذا أضاعت يا دي ماريا؟؟؟ الأرجنتيني خطف تمريرة إيدرسون إلى جاندوجان وسدد في المرمى الخالي ولكن الكرة بجوار القائم

16 أووووووووه ماركينيوس يفوت الفرصة للتسجيل مجددًا في السيتي مثل الذهاب، ويهدر التعادل

15 نيمار يسدد الضربة الحرة ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

14 خطأ لباريس سان جيرمان من مكان خطير بعد عرقلة جاندوجان لنيمار

10 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول رياض محرز يسجل هدف التقدم للسيتي، تسديدة من دي بروين ترتطم بالدفاع وترتد للجزائري الذي سددها في الشباك

7 حكم المباراة يتراجع عن احتساب ركلة جزاء، بعد أن أثبتت إعادة اللقطة أن الكرة لم تلمس يد زينشينكو ولكن كتفه!

6 حكم المباراة يذهب لشاشة الفار لمراجعة احتمالية وجود لمسة يد على زينشينكو

5 دي ماريا يراوغ من الجهة اليسرى ويسقط! ولكن الحكم لا يحتسب شئ برغم مطالبة الأرجنتيني بركلة جزاء

4 سيطرة واستحواذ على الكرة من باريس سان جيرمان الذي يبحث عن الهدف الأول في المباراة، الفريق الفرنسي بحاجة للفوز بفارق هدفين للتأهل

ملعب الاتحاد مغطى بالثلوج، هل تؤثر على أداء الفريقين؟

بداية المباراة

المباراة تشهد تواجد كيليان مبابي على دكة بدلاء باريس سان جيرمان بسبب عدم جاهزيته بنسبة 100% وحضور التدريبات الجماعية مرة واحدة قبل المباراة

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

زينشينكو - ستونز - دياز - والكر

جاندوجان - فيرناندينيو - سيلفا

فودين - دي بروين - محرز



Here we go! 💙



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne



SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Cancelo



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/yLNkXasjbf