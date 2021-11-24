مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي × باريس سان جيرمان

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تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل| 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - روبين دياش - جون ستونز - كايل ووكر

أوليكساندر زينتشينكو - رودري - إلكاي جوندوان

رحيم سترلينج - بيرناردو سيلفا - رياض محرز

Your City XI to face PSG! 💪



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Zinchenko, Mahrez, Bernardo, Sterling



SUBS | Steffen, Carson, Ake, Jesus, Laporte, Fernandinho, Palmer, McAtee#ManCity pic.twitter.com/Hg7235LqbM — Manchester City (@ManCity) November 24, 2021

تشكيل باريس سان جيرمان:

التشكيل| 4-3-3

كيلور نافاس

نونو مينديش - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينهوس - أشرف حكيمي

لياندرو باريديس - إدريسا جاي - أندير هيريرا

نيمار جونيور - كيليان مبابي - ليونيل ميسي

في المقابل سيتوجب على أثرياء فرنسا الانتصار على رجال بيب جوارديولا من أجل حسم الصعود للدور التالي، لأن كلوب بروج يبتعد عنه بفارق 4 نقاط فقط! وخسارة باريس وفوز الفريق البلجيكي، سيؤجل الحسم للجولة الأخيرة التي ستجمع بينهما.

يتواجد مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان، ويسعى الفريق الإنجليزي للفوز لضمان التأهل والصدارة معًا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد الاتحاد.