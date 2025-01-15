قراره في مانشستر سيتي "القشة التي قصمت ظهر البعير" .. سر انفصال بيب جوارديولا عن زوجته كريستينا سيرا

الزوجة قالت "كفي" في ديسمبر الماضي..

"علاقة دامت 30 عامًا .. ما الذي يدفعها للانتهاء الآن؟!" .. سؤال فرض نفسه على محيط بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي، خاصةً وأنه جاء بالتزامن مع معاناة فريقه داخل الملعب وتراجع أدائه ونتائجه.

قبل أيام قليلة، فجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية مفاجأة بإعلان انفصال جوارديولا عن زوجته كريستينا سيرا بعد علاقة دامت 30 عامًا وأسفرت عن ثلاثة أبناء.

السر وراء هذا القرار كشفت عنه الصحفيتان لورينا فاسكيز ولارا فا عبر بودكاست، إذ أكدتا أن الانفصال تم بناءً على طلب من سيرا، بعد علمها بقرار بيب تجديد عقده مع مانشستر سيتي في نوفمبر الماضي حتى عام 2027، لتقرر الانفصال عنه في ديسمبر 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزعمت الصحفيتان: "سيرا ألقت باللوم على بيب كونه يبذل الكثير من الجهد في حياته المهنية، وقراره بتجديد العقد دفعها لقول (يكفي هذا)، إذ كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وتسبب في كسر ما كان متصدعًا في ذلك الزواج".

ورغم ذلك أوضحت لورينا فاسكيز ولارا فا أن أصدقاء جوارديولا وكريستينا يأملون أن يتصالحا في المستقبل أو ربما عندما يترك بيب كرة القدم ويعود لبرشلونة.

يذكر أن أحد المشجعين استفز بيب بشأن تلك الأنباء وهتف أمامه "كيف حال امرأتك؟!"، قبل مواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد أول أمس الثلاثاء، وهو الأمر الذي تجاهله المدرب تمامًا.