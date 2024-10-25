لاعب مانشستر سيتي عن محرز: شاهدته في بلادي لمحاولة تقليده وأحلم بمواصلة إرثه!

إشادة كبيرة للنجم الجزائري

انهال سافينيو جناح مانشستر سيتي، بالمديح على رياض محرز لاعب الفريق السابق ونجم الأهلي الحالي، مؤكدًا أنه اعتاد مشاهدته عندما كان في البرازيل.

محرز رحل عن سيتي في يوليو 2023 منضمًا إلى الأهلي السعودي، لينتظر النادي الإنجليزي عام كامل من أجل التعاقد مع بديله، ليقع الاختيار على سافينيو المنتقل لكتيبة المدرب بيب جوارديولا مقابل 25 مليون يورو، قادمًا من تروا الفرنسي التابع لمجموعة سيتي المالكة لحامل لقب البريميرليج.

ومن جانبه قال الجناح البالغ من العمر 20 سنة عن محرز في تصريحات للصحفي جاك جوجان:"اللعب مثل رياض محرز كان بمثابة الحلم بالنسبة لي، كنت أسأل إيدرسون عن أدائه في التدريبات وكيفية لعبه، أخبرني أنه رائع ومتميز، شاهدته في البرازيل لمحاولة تقليد أسلوبه".

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وأضاف:"قررت ارتداء قميصه في مانشستر سيتي لأنني أريد مواصلة هذا الإرث الذي تركه هنا، تغريدته عني جعلتني في غاية السعادة أنا وعائلتي، فوجئت بعض الشيء بها لأكون صادقًا".

وتابع:"أرسلت له رسالة لأشكره، رد عليّ وتابعني على إنستجرام، إنه لأمر رائع أنه يراقبني ويدعمني ويستمر في مؤازرة النادي".

يذكر أن سافينيو ظهر في 11 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انتقاله للفريق، ولم يسجل أي أهداف حتى الآن، ولكنه لعب 4 تمريرات حاسمة، 3 في الدوري الإنجليزي وواحدة بدوري أبطال أوروبا.