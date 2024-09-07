بسبب النظام الأوروبي الجديد .. مانشستر سيتي يلعب مباراتين في 48 ساعة!

بيب جوارديولا سبق أن اشتكى أكثر من مرة

تسبب التقويم الموسع لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، في وضع مانشستر سيتي بورطة هائلة، وذلك عن طريق اللعب مرتين في 48 ساعة.

حامل لقب الدوري الإنجليزي يلعب ضد واتفورد في كأس كاراباو يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري، وذلك بعد مواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي يوم الأحد السابق لهذه المباراة.

موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" قال إن مباراة سيتي وواتفورد لن تتم إقامتها يوم الأربعاء، وهو الموعد الأكثر ملاءمة لفريق المدرب بيب جوارديولا الذي يلعب ضد نيوكاسل يوم السبت التالي، وذلك لأنه يتعارض مع مباراة الغريم التقليدي مانشستر يونايتد أمام تفينتي الهولندي في الدوري الأوروبي.

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وأشار الموقع أن شرطة مانشستر الكبرى كانت مترددة في إعطاء الضوء الأخضر لكلا الفريقين للعب على أرضهما في نفس الليلة، حيث كانت آخر مرة يحدث فيها ذلك في أكتوبر 2015.

الحل الأوضح في هذه الحالة كان جدولة مباراة يونايتد في الدوري الأوروبي ليوم الخميس، خاصة وأن مباراتهم التالية في البريميرليج ستكون ضد توتنهام على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد.

ولكن بموجب دور المجموعات الجديد لبطولات الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن تقام مباريات الجولة الأولى من اليوروباليج يومي الأربعاء والخميس من ذلك الأسبوع، ومن المفهوم أن الاتحاد أصر على إقامة مباراة يونايتد يوم الأربعاء 25 سبتمبر.

ويضع ذلك الكثير من الضغط على مانشستر سيتي، وهو الأمر الذي خرج بيب جوارديولا للتحدث عنه أكثر من مرة، بانتقاد جدولة المباريات وازدحام التقويم بين المباريات المحلية والأوروبية.