آخر حلول جوارديولا.. مانشستر سيتي يحاول ضم بول بوجبا!

جوارديولا يلجأ لبوجبا...

كشفت تقارير صحفية عن تفكير مانشستر سيتي، في الاستعانة بخدمات بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، ويوفنتوس السابق، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقوبته في شهر مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يعود بوجبا، للمشاركة في المباريات بداية من شهر مارس القادم، بعد نهاية عقوبة إيقافه بسبب تناوله المنشطات، وبعد فسخ تعاقد مع يوفنتوس، سيحق له التوقيع مع أي فريق بالمجان، في شهر يناير.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي، استطلع إمكانية التعاقد مع بوجبا، خاصة وأنه يعلم أن اللاعب قد لا يوافق على الصفقة، إذ أنه سبق وأن ارتدى قميص الشياطين الحمر.

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وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي، يبحث عن حلول في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بشكل عاجل لمحاولة انقاذ الموسم الذي يعاني فيه الفريق السماوي من الإصابات.

وسبق وأن أبدى المدرب بيب جوارديولا، اعجابه بقدرات بوجبا، منذ أن كان في صفوف مانشستر يونايتد، ومع إصابة رودري القوية، قد يكون حلًا لكتيبة السيتيزنز، إلا أن هناك تحفظات لدى اللاعب الفرنسي، في العودة إلى إنجلترا.

جدير بالذكر أن بول بوجبا، لم يكشف حتى الآن عن وجهته المقبلة وسط ارتباطه بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، أو الدوري السعودي.