سيناريو فيرجسون وخطف هدف ليفربول .. الكشف عن السر "الأقوى" لتجديد جوارديولا

خطة لتصحيح المسار في يناير

قام بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بإغلاق جميع التكهنات حول مستقبله، بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الإنجليزي لمدة عامين، وهناك أسباب قوية خلف هذا القرار.

سيتي الذي حصل على لقب الدوري الإنجليزي في آخر 4 نسخ على التوالي، يمر بفترة سيئة مؤخرًا، وذلك بتعرضه لـ5 هزائم في جميع البطولات والخروج بتعادل واحد أمام فينورد في آخر 6 مباريات للفريق، وهي المرحلة التي أعلن فيها بيب عن تجديد عقده.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، قالت إن السر الحقيقي وراء تجديد بيب، يكمن في رغبته بترك مانشستر سيتي في وضع قوي قبل قدوم أي مدرب آخر، وهو ما يتنافى مع الوضع الحالي لحامل لقب البريميرليج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن النتائج الأخيرة والمستوى الذي يقدمه الفريق مؤخرًا، جعل جوارديولا يدرك ضرورة استمراره من أجل إعادة بناء الفريق مرة أخرى لمدة تصل إلى عامين، وهي الفترة التي سيستمر بها في ملعب الاتحاد على أقل تقدير.

وهو نفس السيناريو الذي حدث مع السير أليكس فيرجسون، عندما قرر البقاء مع مانشستر يونايتد لموسم آخر، بعد مشاهدة مانشستر سيتي يفوز بلقب الدوري الإنجليزي في عام 2012.

ويعرف بيب جيدًا أن الوقت الحالي ليس الأنسب للرحيل عن سيتي، وبدأ تحضيراته لإصلاح الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم، ويحرص على جلب لاعب وسط مدافع بدلًا من رودري، واضعًا ضمن أهدافه مارتن زوبيمندي لاعب ريال سوسييداد المستهدف من ليفربول، وكذلك إيدرسون لاعب وسط أتالانتا.

يذكر أن سيتي سيكون أمامه فرصة لتصحيح وضعه الحالي، عندما يلعب أمام ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم، وهي المباراة التي يستطيع فيها الفريق تقليص فارق النقاط مع الريدز إلى خمس نقاط، ولكنه لو خسر سيتسع الفارق إلى 11 نقطة.