"لا أتصور مانشستر سيتي بدونه" .. جوارديولا يستعطف إيدرسون لتجاهل العرض السعودي!

جوارديولا يتحدث بصراحة عن مستقبل حارسه

وجه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ضربة قوية لمخططات الحارس البرازيلي إيدرسون في الرحيل عن "السيتزينز" إلى الدوري السعودي.

ووفقًا لعدة تقارير صحفية، تم ربط اسم إيدرسون بالانتقال إلى فريق الاتحاد السعودي، وعلى الرغم من مكانته في النادي الإنجليزي حدد مانشستر سيتي سعرًا قدره 50 مليون جنيه إسترليني لإطلاق سراحه.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين خلال تواجده بمدينة نيويورك: "رحيل إيدرسون؟ أتمنى من أعماق قلبي أن يستمر معنا، بلا شك إنه لاعب أساسي بالنسبة لنا".

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وأضاف: "من الصعب جدًا استبدال لاعب كبير مثل إيدرسون، أريد أن يبقى في الفريق، ولا أتصور نجاحنا في المواسم الماضية بدونه، فهو شخصية مهمة بالنسبة لنا داخل غرفة الملابس".

وتابع المدرب الإسباني: "إذا لم يذهب أحد سنبقى كما نحن، وسنسعى لتكرار النجاحات السابقة معًا".

ويعتبر إيدرسون من الأعمدة الأساسية التي ساهمت في إنجازات مانشستر سيتي خلال السنوات الأخيرة، فمنذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2017، نجح في قيادة السيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي (6 مرات)، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكل من دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة).