"خصم 100 نقطة" .. تهم اللعب المالي النظيف تهدد مانشستر سيتي بـ"الكارثة الكبرى"!

الفريق قد يهبط إلى دوري الدرجة الأولى

يعتقد كيران ماجواير، الخبير في الشؤون المالية لكرة القدم، أن مانشستر سيتي يواجه إمكانية تلقي عقوبة ضخمة تصل إلى خصم 100 نقطة من رصيده بالدوري الإنجليزي، في حالة ثبوت المخالفات والتهم الموجهة له.

النادي الإنجليزي الحاصل على لقب البريميرليج في آخر 4 نسخ، يواجه 115 تهمة مختلفة بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، في التحقيقات التي تبدأ بعد غد الإثنين، 16 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات لمدة شهرين، قبل أن يتم إصدار الحكم النهائي في القضية بمطلع عام 2025.

ومن جانبه قال ماجواير في تصريحات لشبكة "توك سبورت":"العقوبة لن تكون مالية، لأن ذلك سيجعل الجميع يعتقدون أن الأمر برمته كان مضيعة للوقت، إذا ألقيت نظرة على جلسة الاستماع في قضيتي إيفرتون ونوتنجهام فورست، فإن اللجنتين قالتا إن الانتهاك كان بسيطًا، ولكن لو ثبتت التهم على مانشستر سيتي، فالقصة هنا مختلفة لأن الانتهاكات كبيرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف عن العقوبات المتوقعة لفريق المدرب بيب جوارديولا:"النادي قام فعليًا بتقديم أرقام مزيفة لحساباته والأموال القادمة لخزائنه، كما اُتهم أيضًا بإخفاء المدفوعات الخاصة باللاعبين والمدربين من خلال أطراف ثالثة، حيث يتم الدفع فعليًا في الخارج عبر أبو ظبي، وهذا مخالف تمامًا للقواعد، لذا يتعين علينا رؤية عقوبة ضخمة بخصم كبير جدًا في النقاط".

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وأوضح:"إذا ثبتت صحة جميع التهم الـ115، فيمكنك أن تتخيل وصول خصم النقاط من 60 إلى 100 نقطة، وهو الرقم الذي سيكون كافيًا لهبوط الفريق من الدوري الإنجليزي".

يذكر أن آخر مرة لعب فيها مانشستر سيتي في دوري "تشامبيونشيب" كانت في عام 2001/2002، وبعدها عاش الفريق طفرة غير مسبوقة، بالحصول على لقب البريميرليج 8 مرات منذ موسم 2011/2012 وحتى الآن.