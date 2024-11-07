متجاهلًا أحزان مانشستر سيتي .. جاك جريليش يشارك جماهير أستون فيلا الغناء في حانة بلجيكية!

تصرف غريب من النجم الإنجليزي

أعد النجم الإنجليزي جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي، مفاجأة سعيدة لجماهير أستون فيلا، خلال مباراة فريقهم أمام كلوب بروج البلجيكي.

وتذوق الفريق الإنجليزي طعم الخسارة للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء على يد مضيفه كلوب بروج البلجيكي، بنتيجة (0-1)، ليتراجع إلى الثامن في جدول الترتيب العام برصيد 9 نقاط.

وعبر مكالمة بالفيديو، انضم جاك جريليش إلى مشجعي أستون فيلا المتواجدين في إحدى حانات مدينة بروج البلجيكية، بعدما فشلوا في الحصول على تذاكر لحضور المباراة من ملعب جان برايدال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتشر المقطع بشكل واسع بين جماهير النادي الإنجليزي، حيث كان جريليش مبتسمًا في شاشة الهاتف ويمكن رؤيته وهو يلوح في الهواء بينما غنى المشجعون الأهازيج الداعمة لفريقها.

ويرتبط جريليش بعلاقة قوية مع نادي أستون فيلا وجماهيره، حيث كان قائدًا للفريق قبل رحيله إلى مانشستر سيتي، بينما كان جده الأكبر لاعبًا سابقًا للفيلانز وفاز معهم بكأس الاتحاد الإنجليزي، لذلك تعتبره الجماهير أيقونة للفريق حتى بعد رحيله.

وكان جاك جريليش غائبًا عن مباراة فريقه في المسابقة ذاتها، عندما تجرع مرارة الخسارة القاسية أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة (1-4)، حيث يعاني من إصابة تبعده عن الفريق.

وكان من المتوقع أن يظل جريليش خارج الملعب بسبب الإصابة حتى بعد فترة التوقف الدولي، لكن تم اختياره في قائمة منتخب إنجلترا النهائية، التي أعلنها المدرب المؤقت لي كارسلي، اليوم الخميس، لخوض مباراتين حاسمتين في دوري الأمم الأوروبية أمام كل من اليونان وجمهورية أيرلندا.