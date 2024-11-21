"الرحلة لا زالت مستمرة" .. مانشستر سيتي يغلق باب الشائعات ويعلن تمديد عقد جوارديولا

الإسباني يبقى مع عملاق إنجلترا لموسم إضافي "على الأقل"

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، تمديد عقده مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، ليواصل رحلته المثمرة مع الفريق الإنجليزي.

ونشر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، على حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، يعلن خلاله استمرار المدرب الإسباني على رأس القيادة الفنية للفريق لموسم آخر على الأقل.

وأغلق مانشستر سيتي بذلك الإعلان، الباب في وجه كافة الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيل جوارديولا بنهاية عقده السابق (في نهاية الموسم الجاري 2024-2025)، حيث ارتبط اسمه بتدريب أحد المنتخبات الكبرى قبل مونديال 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار السيتي، إلى أن جوارديولا وقع على عقد جديد يمتد حتى يونيو 2026، مع تضمنه خيار التمديد لعام إضافي، وأرفق معه مقطع فيديو يظهر خلاله جوارديولا، قائلًا: "الرحلة مستمرة.. لن أرحل عن السيتي، يمكنني التأكيد على ذلك".