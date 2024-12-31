ليس بالمر .. جوارديولا يعلن اسم اللاعب الذي ندم على رحيله عن مانشستر سيتي

اعترف بالخطأ في رحيل لاعبه السابق

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه في سوق الانتقالات طوال فترة تواجده مع النادي الإنجليزي.

جوارديولا يمر حاليًا بالموسم الأسوأ له مع سيتي، حيث يعاني الفريق كثيرًا على مستوى النتائج والأداء، مما جعل المدرب الإسباني يتعرض لانتقادات شديدة، بسبب تخليه عن لاعبين مميزين مثل رياض محرز وكول بالمر وخوليان ألفاريز دون إحضار البديل، وبالتحديد بالمر الذي نجح بشكل لافت بعد انتقاله لتشيلسي.

ورغم أن بالمر الاسم الأول الذي سيظهر في أذهان الجميع عندما يعلن جوارديولا عن اللاعب الذي ندم على رحيله عن سيتي، إلا أن المدرب الإسباني يؤمن أن خيسوس نافاس لاعب إشبيلية الحالي هو الأحق بهذه الصفة.

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وجاء ذلك خلال احتفال إشبيلية بانتهاء مسيرة صاحب الـ39 سنة في ليلة رأس السنة الجديدة تزامنًا مع نهاية عقده، حيث قال جوارديولا في رسالة موجهة للاعبه السابق:"شكرًا لك على هدية تواجدك معي لمدة سنة، أنت لا تعرف كم أشعر بالندم على رحيلك".

وأضاف:"كنت أتمنى أن تبقى معنا لفترة أطول، لكن كل شخص منا يرتكب الأخطاء في بعض الأحيان".

وأنهى حديثه قائلًا:"تهانينا لجميع جماهير إشبيلية على وجود مثل هذا اللاعب الاستثنائي، لا تدعوه يفلت من بين أيديكم لسنوات عديدة قادمة، حافظوا عليه بينكم".

يذكر أن نافاس قضى 4 سنوات مع مانشستر سيتي، وفاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة وكأس رابطة المحترفين مرتين، ولعب سنة واحدة مع بيب جوارديولا قبل العودة إلى نادي طفولته إشبيلية في أغسطس 2017.