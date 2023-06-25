خطة ذكية من مانشستر سيتي لتحصين برناردو سيلفا من إغراء السعودية وباريس

وهل خرج برشلونة من السباق؟

كشفت أنباء في إنجلترا عن آخر تحركات مانشستر سيتي من أجل حماية نجمه برناردو سيلفا من إغراء الانتقال إلى الدوري السعودي أو باريس سان جيرمان.

النجم البرتغالي محط اهتمام بي إس جي منذ الصيف الماضي، بالإضافة إلى برشلونة، ولكن الجديد دخول أندية دوري روشن على الخط، ومحاولة خطف اللاعب.

وقالت "تايمز" إن سيتي يعرض على سيلفا عقداً جديدًا ببنود وراتب أفضل، دون الكشف عن الأرقام، في محاولة لإقناعه بالاستمرار في ظل رغبة مدرب الفريق بيب جوارديولا في الحفاظ عليه.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن من أسباب رفض لاعب خط الوسط الرحيل إلى بي إس جي الصيف الماضي هو الاتفاق مع سيتي على السماح له بالمغادرة في الصيف الجاري.

آخر التقارير أشارت إلى صعوبة فوز برشلونة بسباق ضم اللاعب بسبب متاعبه الاقتصادية، وأن الهلال قدم عرضاً يقارب 80 مليون يورو للحصول على البرتغالي الدولي.