إنريكي : حياتنا عبارة عن معاناة وكان من الصعب الاحتفال بجوار "صديقي"!

يدرك المعاناة التي يمر بها مانشستر سيتي

سعادة غامرة ظهر عليها لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بعد فوز فريقه الهام على مانشستر سيتي بنتيجة 4/2 في الجولة السابعة لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

باريس كان متأخرًا بثنائية نظيفة، في المواجهة التي لُعبت أمس، الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء، حيث سجل سيتي أولًا عن طريق جاك جريليش وإرلينج هالاند، قبل أن يرد أصحاب الأرض برباعية سجلها عثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا وجواو نيفيش وجونسالو راموش.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"حياة المدرب عبارة عن الكثير من المعاناة، كانت مباراة شديدة القوة والسرعة، حاولنا الضغط عليهم وهم فعلوا ذلك أيضًا، كل شيء كان ممكنًا وفي لحظة انقلبت الموازين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما عن مستوى الخصم:"نسخة سيتي مع جوارديولا تعتبر من الأفضل في العالم، هم من مستوى آخر عندما لا تكون الكرة معهم، يتمتعون بقدرة هائلة في الضغط، ولكن اليوم، نجومنا الشباب تعاملوا مع الأمر بأفضل شكل ممكن، الهدف منحنا الكثير من الطاقة والنتيجة تعكس ما قمنا به".

وعن احتفاله بالفوز:"من الواضح أنني شعرت بالتحرر لأننا كنا في وضع حساس، كان من الصعب لي أن أحتفل بالأهداف لأن لدي صديق بجانبي "بيب جوارديولا" وأعرف ما يعانون منه".

جدير بالذكر أن فوز باريس جعله يحتل المركز الثاني والعشرين بدوري الأبطال بـ10 نقاط، بينما يأتي سيتي بالمركز الخامس والعشرين بـ8 نقاط من 7 مباريات.