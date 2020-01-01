ماهي العقوبات المُحتملة والنتائج المترتبة على مانشستر سيتي؟

يواجه نادي مانشستر سيتي عقوبات رادعة عقب إخفاء الإدارة بعض الحسابات حول إيرادتها في المواسم السابقة، قد تصل العقوبات إلى الإيقاف عن دوري أبطال أوروبا

دخل نادي مانشستر سيتي في الكثير من المشاكل خلال الفترة الأخيرة بعد قرار الإتحاد الأوروبي "يويفا" بإعلان عقوبات على بطل الدوري الإنجليزي وصلت إلى قرار إيقافه عن المشاركة بدوري أبطال أوروبا في نسختين متتاليتين وقد يتم تصعيد بعض القرارات إلى حد الخصم من نقاطه في الدوري الإنجليزي.

كل ذلك يعتبر صدمة كبيرة لكل جماهير وعشاق النادي الإنجليزي خاصة في توقيت الإعلان فبحسب كل المتابعين يعيش الفريق بعض الظروف الصعبة من خسارة المنافسة على البريمرليج بالإضافة إلى تذبذب الأداء في دوري أبطال أوروبا.

ويمكن أن نضيف على ذلك مسألة الصفقات التي تأثر بها فريق السيتي فهناك الكثير من اللاعبين رفضوا التسرع في تجديد التعاقد بعض هذا القرار وعلى رأسهم المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي يمتلك الكثير من العروض للرحيل في ظل الضغوط التي بدأت تُمارس عليه في طموح الجماهير في الفوز بالتشامبيون ليج.

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وفي هذا التقرير نستعرض سوياً تأثر مانشستر سيتي حول العقوبات والنتائج المترتبة على قرارات اليويفا

اليويفا توضح تفاصيل العقوبات على مانشستر سيتي

نشرت اليويفا عبر موقعها الرسمي تفاصيل العقوبات التي وقعت على نادي مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، حيثُ بدأت إجراءات المُراقبة بعدما بالغت إدارة السيتي في إظهار الأرباح الخيالية من عقود الرعاية الخاصة بالنادي في الفترة من 2012-2016.

وبعد مراجعة هذه الإيرادات مع رابطة الدوري الإنجليزي وجد بعض التلاعب بهذه الأرقام وهو ضد قانون اليويفا بشان اللعب النظيف الذي تم إعتماده في فترة سابقة بسبب القروض الكبيرة التي تحصل عليها الأندية من البنوك الأوروبية فتم وضع حد لهذه القروض معتمدة فيها على الأرباح التي ينجح النادي في الوصول إليها حتى يكون هناك نسبة وتناسب بين الجميع.

لذلك أعلن اليويفا عن غرامة قدرها 30 مليون يورو على النادي بالإضافة إلى الإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لإخفاء معلومات هامة مع إمكانية التصعيد لخصم نقاط في الدوري الإنجليزي.

بيان مانشستر سيتي الرسمي للرد على العقوبات

في المقابل قامت إدارة مانشستر سيتي بنشر بيان خاص بها للدفاع عن نفسها ضد القرارات التي أعلنتها اليويفا فقد جاء مُلخص البيان فيما هو آتي.

أن إدارة السيتي ترى أن هذه القرارات مُجحفة على الفريق، ولا توجد أي شفافية بها حيثُ طالبت الإدارة بضرورة تحكيم هيئة مستقلة لمراجعة كافة الوثائق والحسابات الخاصة بالنادي وذلك بسبب أن فريق العمل الذي تولى التحقيق قد سرب القرار الرسمي مُنذ فترة قبل إنتهاء التحقيقات بشكل كامل وهو ما يؤثر على القرارات الحالية.

ومن خلال هذا السياق أكد النادي على أنه متظلم ضد هذا القرار وسيبدأ مرحلة التصعيد الأولى من خلال الذهاب إلى المحكمة الرياضية لوقف ما تم إعلانه من جانب اليويفا ثم التحول إلى المرحلة الثانية وهي بدأ تحقيقات جديدة حول هذا الأمر.

النتائج المترتبة على قرارات اليويفا

في حالة تأكيد القرارات الخاصة باليويفا على مانشستر سيتي سيؤدي ذلك إلى خسائر ضخمة لإدارة النادي ليست فقط على مستوى الغرامات التي سيدفعها لكن على مستوى عقود اللاعبين التي ستتأثر بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

العديد من اللاعيبين من المحتمل رحيلهم على رأسهم: ليروي ساني، سترلينج، أجويرو، خيسوس، وعلى رأس كل هؤلاء بيب جوارديولا الذي يمتلك عرضاً قوياً من جانب نادي يوفنتوس.

موقف فريق مانشستر سيتي في موسم 2019-2020

يستمر فريق مانشستر سيتي في منافساته على الألقاب بشكل طبيعي دون أي تأثير، حيثُ أن هذه القرارات سيجري تنفيذها بداية من الموسم المُقبل فقد نجح السيتي في الوصول إلى المباراة النهائية في كأس الرابطة الإنجليزية ويستمر مشواره في دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي.

ومن جانبه أكد قائد الفريق ديفيد سيلفا أن دور اللاعبين هو التفكير في المباريات القادمة بينما دور الإدارة هو التظلم ضد هذا القرار، وأضاف جوارديولا في هذا الشأن أنه على اللاعيبين التركيز أكثر في مباريات دوري الأبطال لعلها تكون الفرصة الأخيرة لهم لتحقيقها من أجل جماهيرهم وإدارتهم.