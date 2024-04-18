"مانشستر سيتي الغشاش ليس فريقًا كبيرًا!"

تصريحات تنتمي إلى عملاق إنجليزي قديمًا

أومأ ستان كوليمور لاعب نوتنجهام فورست السابق الذي سجل 42 هدفًا في الدوري الإنجليزي ويبلغ من العمر حاليًا 53 عامًا، بتصريحات رنانة تجاه مانشستر سيتي.

أتى هذا عقب إقصاء السيتي من دوري أبطال أوروبا ومرور ريال مدريد إلى نصف النهائي على حسابه لملاقاة بايرن ميونخ.

قال كوليمور عبر "إكس": "لا تنسوا يا رفاق.. تكون فريقًا كبيرًا فقط حينما تفوز باللقب الأوروبي" قبل أن يضيف: "وتكون كبيرًا حقًا حينما تفعل ذلك دون غش!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يومئ كوليمور بذلك إلى اتهامات عدم الشفافية المالية التي يتم اتهام مانشستر سيتي بها دائمًا والتي لا يزال بعض منها محل النظر في الوقت الراهن.

وسبق لنوتنجهام فورست التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا "الكأس الأوروبية" سابقًا، وذلك مرتين متتاليتين موسمي 1978-1979، و1979-1980.