خصم يصل إلى 80 نقطة .. مسؤول بالدوري الإنجليزي يوجه صدمة عنيفة لمانشستر سيتي!

عقوبة قد تؤدي إلى تغير شكل الكرة الإنجليزية بالكامل

أصبح الشعور العام داخل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بأن مانشستر سيتي سيواجه عقوبة ضخمة بخصم النقاط، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

حامل لقب الدوري الإنجليزي في آخر 4 مرات على التوالي يدافع عن نفسه بخصوص 115 انتهاكًا مزعومًا لمدة تسع سنوات منذ عام 2009 بشأن القواعد المالية للبريميرليج، ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في شهر سبتمبر المقبل على أن تستمر لمدة 10 أسابيع.

صحيفة "تايمز" البريطانية قالت إن إدارة سيتي ترفض هذه الاتهامات بشدة، وأعربت عن ثقتها أكثر من مرة في البراءة، ومع ذلك قدم أحد المسؤولين التنفيذيين بالدوري الإنجليزي نظرة مختلفة تمامًا عن الوضع، ليؤكد أن هناك حالة من الإجماع داخل باقي المسؤولين بالمسابقة وكذلك الأندية، بأن فريق المدرب بيب جوارديولا سيتعرض إلى خصم هائل من النقاط، وهو ما يكفي لضمان هبوطه إلى دوري "تشامبيونشيب".

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وقال المسؤول التنفيذي للصحيفة:"وجهة النظر الجماعية التي سمعتها هي أن العقوبة المناسبة يجب أن تكون خصمًا كبيرًا للنقاط، نحن نتحدث عن 70 أو 80 نقطة، مما يعني هبوط الفريق تمامًا".

وفي النهاية يبدو أن هذه القضية ستكون لها عواقب بعيدة المدى على كل من مانشستر سيتي ومستقبل الكرة الإنجليزية عمومًا، بهبوط الفريق للمرة الأولى منذ 2002، مما سيؤدي إلى تغيير في شكل المنافسة على لقب البريميرليج، الذي يسيطر عليه جوارديولا بشكل كاسح منذ قدومه إلى ملعب الاتحاد في 2016.