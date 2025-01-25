فيديو | الأرجنتين تسحق البرازيل بسداسية ونجم مانشستر سيتي يُبهر الجميع بثنائية وأسيست

أنباء سعيدة للمدرب بيب جوارديولا

نجح المنتخب الأرجنتيني تحت 20 سنة، في إلحاق هزيمة ساحقة بغريمه التاريخي البرازيل، بالتغلب عليه بسداسية نظيفة، في الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا للشباب.

سداسية منتخب التانجو جاءت عن طريق كل من أوجستين روبرتو، كلاوديو إتشيفيري "هدفين"، يان سوبيابري، إيجور سيروتي "هداف ذاتي" وسانتياجو هيدالجو.

ومن بين جميع اللاعبين الذين تألقوا خلال هذه المواجهة، يبرز اسم إتشيفيري لاعب ريفر بليت السابق الذي يستعد لخوض رحلة جديدة مع مانشستر سيتي، حيث كان السبب الرئيسي في هذا الفوز.

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قائد منتخب الأرجنتين للشباب نجح في تسجيل هدفين وصنع هدفًا آخر، وشكل خطورة هائلة على مرمى البرازيل، ليمنح بيب جوارديولا وجماهير مانشستر سيتي الكثير من الأسباب للتفاؤل حول موهبة قادمة بقوة في الدوري الإنجليزي.

وكان صانع الألعاب الشباب قد وقع لسيتي في يناير 2024 مقابل 18.50 مليون يورو، وتم الاتفاق على استمراره مع ريفر بليت لمدة عام، ومن المقرر انضمامه إلى فريقه الجديد بعد انتهاء منافسات كوبا أمريكا للشباب المقامة في فنزويلا.

يذكر أن فوز الأرجنتين جعل الفريق يحتل المركز الأول بالمجموعة الثانية للبطولة بـ3 نقاط، بالتساوي مع الإكوادور، ومن خلفهما كل من كولومبيا وبوليفيا والبرازيل على الترتيب.